«أبوظبي البحري» يمول جهازاً لكشف التلاعب

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

سجل نادي أبوظبي الدولي للرياضات البحرية حضوره وبقوة في بطولة العالم لزوارق الـ«إكس كات»، من خلال تمويل جهاز خاص للاتحاد الدولي للرياضات البحرية واللجنة المختصة لبطولة العالم لزوارق الـ«إكس كات» بالتحديد، حيث يعد هذا الجهاز الأحدث والأفضل من نوعه لكشف أي نوع من التلاعب بإعدادات الزورق أو محاولة الوصول لسرعة عالية بشكل غير قانوني، وسيتم تطبيق فكرة هذا الجهاز ابتداء من هذه الجولة في شنغهاي، من خلال لجنة الفحص الخاصة، التي يتم تشكيلها من الاتحاد الدولي للبحر.

وغادرت، أمس، بعثة فريق أبوظبي للـ«إكس كات» إلى مدينة شنغهاي في جمهورية الصين الشعبية، من أجل الاستعداد والإعداد للمشاركة في الجولة الثالثة من بطولة العالم لزوارق الـ«إكس كات»، التي ستنطلق عجلة جولاتها مجدداً، ابتداء من بعد غدٍ، وحتى الأحد في لوحة مثيرة ترسم منافسات الجولة الثالثة من البطولة.

ويستأنف فريق أبوظبي بزورقيه 5 و6 المنافسة، من خلال متسابقيه: ماجد المنصوري وراشد الطاير على الزورق 5، وفالح المنصوري وشون تورنتي على الزورق 6، ويأمل الفريق أن تكون له عودة قوية وحظ أوفر في هذه الجولة، كي ينافس وبقوة على المراكز الأولى للبطولة والترتيب العام لموسم 2018، ومن المقرر أن تأخذ البطولة في الصين ثلاث جولات متتالية، تبدأ من شنغهاي وتنتهي في الـ28 من هذا الشهر بمدينة شيامن، وهي التي ستكون ختام المنافسة لهذا الموسم، في حال لم يتم تثبيت جولة ختامية للموسم.