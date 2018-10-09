كيف قابل لاعبو المنتخب عودة إسماعيل مطر

المصدر: منصور السندي-دبي

أكد مشرف المنتخب الوطني لكرة القدم، عبد الله صالح أن لاعبي المنتخب قابلوا عودة إسماعيل مطر لصفوف المنتخب بفرحة كبيرة بعدما اختاره المدرب الإيطالي زاكيروني ضمن القائمة الجديدة التي تخوض حاليا معسكر إعداد خارجي في اسبانيا وذلك إعقاب غيابه المنتخب في الفترة السابقة.

وقال عبد الله صالح لـ "الإمارات اليوم" كانت هناك حالة ثناء كبيرة في أوساط بعثة المنتخب بعودة إسماعيل مطر للمنتخب بعد غيابه عنه في الفترة الماضية ولمسنا أن لاعبي المنتخب كانوا فخورين بعودته مجددا وإرتداء قميص المنتخب كونه لاعب كبير وصاحب خبرة وتجربة طويلة في الملاعب".

وغاب إسماعيل مطر" 35عاما" عن صفوف المنتخب في الفترة الماضية ولم يشارك معه في كأس الخليج الأخيرة التي أقيمت في الكويت.