ماذا طلب زاكيروني من لاعبي المنتخب خلال معسكر إسبانيا

المصدر: منصور السندي-دبي

كشف مشرف المنتخب عبد الله صالح أن مدرب المنتخب الإيطالي ألبيرتو زاكيروني طلب من لاعبي المنتخب خلال المعسكر الحالي في بمدينة برشلونة الإسبانية ضمن تحضيراته لنهائيات كأس اسيا المقررة في الإمارات مطلع يناير المقبل، أربع مطالب تتمثل في الجدية في التدريبات والاستفادة من عامل الزمن في الوصول الى التشكيلة الأساسية التي سيتعمد عليها في كأس اسيا فضلا عن ضرورة تطبيق تعليمات المدرب المتعلقة بخطط اللعب التي يعتمدها الجهاز الفني للمنتخب وتحفيز اللاعبين الكبار في المنتخب مثل إسماعيل مطر وعمر عبد الرحمن وعلي خصيف وإسماعيل أحمد وخميس إسماعيل والحارس خالد عيسى للعناصر الجديدة التي تم اختيارها أخيرا وبث طاقة إيجابية في أوساطهم.

وقال عبد الله صالح لـ “الإمارات اليوم " متفائلون كثيرا بالمرحلة الجديدة للمنتخب خصوصا في ظل القائمة الجديدة التي أعلن عنها المدرب زاكيروني أخيرا وندعو الشارع الرياضي والجمهور لدعم المنتخب باعتبارهم المحرك الأساسي للاعبين".

وأضاف" لمسنا في المنتخب أن زاكيروني سعيد بالوجوه الجديدة التي تم ضمها للمنتخب".

ووصف عبد الله صالح الحصة التدريبية التي أجراها المنتخب أمس واستمرت لنحو ساعتين بالممتازة، مشيرا الى أنها اشتملت على تدريبات على كيفية احتفاظ اللاعبين بالكرة وخلق نوع من الانسجام والألفة بين خطي الوسط والهجوم فضلا عن أنها اشتملت على تدريبات خاصة بحراس المرمى.