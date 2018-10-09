القايد يحرز ذهبية سباق 800 متر في «البارالمبية الآسيوية»

المصدر: جاكرتا - الإمارات اليوم

أهدى البطل الأولمبي محمد القايد، الرياضة الإماراتية الذهبية الأولى في دورة الألعاب البارالمبية الآسيوية، المقامة حالياً في العاصمة الإندونيسية جاكرتا، التي جاءت في سباق 800 متر على الكراسي المتحركة، بينما أحرزت مريم المطروشي، الميدالية البرونزية في سباق رمي الرمح، ليحصد أبطالنا أربع ميداليات (ذهبية وفضيتين وبرونزية)، في اليوم الثاني للبطولة، حيث حقق صباح أمس راشد الظاهري فضية الدراجات اليدوية، مهدياً الدولة أول ميدالية في تاريخ مشاركة لعبة الدراجات الإماراتية في دورات الألعاب البارالمبية الآسيوية، وقنص عبدالله سلطان العرياني، بطلنا الأولمبي فضية هوائي واقف مسافة 10 أمتار، في الرماية.

ويخوض سعيد الطنيجي، اليوم، منافسات الرماية 10 أمتار مسدس، بينما يشارك عبدالله الأحبابي في 50 متراً بندقية، وفي «أم الألعاب» تخوض البطل الأولمبية سارة السناني منافسات دفع الجلة، بجانب عائشة الخالدي ومريم الزيودي وحسن ملاليح وأحمد الحوسني وحميد الحمادي، فيما يعود البطل محمد القايد للمشاركة في سباق 100 متر، بجانب أحمد نواد الذي يشارك في السباق نفسه.

وفي لعبة رفعات القوة يخوض سيف الزعابي مسابقات وزن 72 كغم، وفي الدراجات يشارك راشد الظاهري في سباق طريق 48 كلم، بينما يشارك عبدالله البلوشي في سباق طريق 68 كلم، وتخوض عائشة المهيري وريسة الفلاسي منافسات فردي البوتشيا.