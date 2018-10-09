فتح باب المشاركة في بطولة العالم للترايثلون بأبوظبي

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

أعلنت اللجنة المنظمة لبطولة العالم للترايثلون أبوظبي 2019، فتح باب المشاركة للراغبين، سواء على مستوى المحترفين أو الهواة، في إطار سعيها لتوسيع نطاق المشاركة في الدورة الجديدة من البطولة، التي تنطلق في جزيرة ياس يومي الثامن والتاسع من مارس المقبل.

وتشهد الفعالية، التي تُعدّ السباق الافتتاحي لموسم بطولة العالم للترايثلون، نمواً هائلاً في عدد المشاركين منذ انطلاقتها عام 2015، حيث ارتفع عدد المشاركين من 1600 إلى 2500 رياضي، بمعدل زيادة وصل إلى 56%، ما يجعل من البطولة الفعالية الرياضية الكبرى من نوعها في منطقة الشرق الأوسط. وإلى جانب الإقبال الواسع، تعتبر بطولة الترايثلون الأشمل في المنطقة، حيث تتضمن تنظيم سباقات مخصّصة لرياضيي الترايثلون من أصحاب الهمم.

وتشتمل البطولة على ثلاث فئات متنوعة، هي: فئات النخبة والفئات العمرية وسباقات الصغار، حيث يتيح سباق الفئات العمرية أمام الرياضيين الهواة فرصة التنافس كأفراد أو فرق عبر مجموعة متنوعة من المسافات.

من جهته، أكد رئيس جمعية الإمارات لرياضة الترايثلون خالد الفهيم، أن البطولة ستشهد إقبالاً كبيراً لمختلف الفئات العمرية، ومن المتوقع أن يشارك 2500 رياضي محترف من أنحاء العالم كافة.