بطولة العين الدولية للجوجيتسو تنطلق الجمعة المقبل

المصدر: العين - الإمارات اليوم

أعلن اتحاد الإمارات للجوجيتسو استكماله الاستعدادات اللازمة لانطلاق منافسات بطولة العين الدولية للجوجيتسو تحت 18 سنة، يومي 12 و13 أكتوبر الجاري في نادي العين الرياضي الثقافي، وبمشاركة لاعبين ولاعبات من الجنسيات كافة.

وسيتم تخصيص اليوم الأول من بطولة العين لمنافسات الفتيات، بينما سيتم تخصيص اليوم الثاني لمنافسات الفتيان، على أن تبدأ المنافسات في اليومين الساعة 11:00 صباحاً.

وتندرج «بطولة العين الدولية تحت 18»، التي تقام على مدى يومي الجمعة والسبت المقبلين، ضمن أجندة الموسم الرياضي 2018 ـ 2019 لاتحاد الإمارات للجوجيتسو، وضمن التصنيف العالمي لاتحاد الإمارات للجوجيتسو، الذي يسعى جاهداً لترسيخ هذه الرياضة المتميزة لدى جميع فئات المجتمع.