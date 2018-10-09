أبطال البلياردو والسنوكر يدشّنون مشاركتهم في بطولة زايد بـ 8 انتصارات

المصدر: محمد فاضل - الفجيرة

حقّق لاعبو البلياردو والسنوكر ثمانية انتصارات في منافسات اليوم الأول لمنافسات بطولة زايد لألعاب البلياردو العربية، التي تقام برعاية سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي، ولي عهد الفجيرة، ويستضيفها فندق كونكورد الفجيرة، وتستمر لغاية الـ17 من أكتوبر الجاري، إذ فاز عبدالله الحوسني في مسابقة الثماني كرات، على الفلسطيني وسام مناصرة 7-3، وفاز صباح الريماوي على البحريني علي عبدالكريم 7-3، بينما تعرض أربعة لاعبين آخرين للخسارة، إلا أنهم حافظوا على حظوظهم في التأهل للدور التالي للبطولة، حيث خسر محمد الحوسني أمام السعودي عبدالله الشمري 4 -7، وخسر خالد الكمالي أمام الليبي أحمد الحبشي 2-7، وخسر أمين فكري أمام الأردني أحمد الجلاد 6-7، وبالنتيجة نفسها خسر عمران سالم أمام الفلسطيني محمد الشريف.

وفي السنوكر حقق لاعب الإمارات محمد شهاب انتصارين متتاليين على البحريني عيسى الرسفي، والإماراتي عبدالله العطار 3-صفر، وفاز عبدالله العطار على المصري أحمد الفطيري 3-1، وفاز عيسى السيد على البحريني عبدالمنعم الشويح 3-1، بينما فاز محمد الجوكر على الليبي محمد هجرس 3-1، وخسر أمام العراقي فراس كامل 3-صفر، وفاز مروان إبراهيم على البحريني فونيت صقر 3-صفر، وخسر أمام المصري وائل طلعت بالنتيجة نفسها.

يذكر أن البطولة يشارك فيها 10 منتخبات، هي: الإمارات والسعودية والبحرين والعراق ومصر وسورية وفلسطين والأردن وليبيا والجزائر للرجال والشباب والناشئين بواقع 380 مشاركاً.

وتشمل البطولة 16 مسابقة في مختلف أنواع بطولات البلياردو والسنوكر، ومنها البلياردو الصيني والبلياردو الفرنسي (الكرمبول) والكرات التسع والثماني وجميع مسابقات السنوكر وأبرزها الكلاسيك والكرات الست، فردياً وفرقياً، ويمثل الإمارات 19 لاعباً في جميع المسابقات ولمختلف الأعمار للبليارد والسنوكر.

ومن جانبه، أكد مدير البطولة سلطان الجوكر أن جميع اللجان في البطولة تعمل باجتهاد عال ومن كل الاتجاهات من اجل إخراجها بأفضل صورة، وقال لـ«الإمارات اليوم» «نتطلع إلى تنظيم مميز للبطولة على المستويات كافة، بحيث تظهر بأفضل ما يمكن، ووضعنا في واجهة الاستعدادات توفير فرص منافسة متكافئة لجميع اللاعبين، بما يسهّل مهمتهم بالفوز بالميداليات».

من جهته، قال إداري منتخب الإمارات للبليارد سعيد المري «نتطلع إلى تحقيق افضل الإنجازات بما يتناسب واسم البطولة التي تقترن باسم المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان، وقد تم الاستعداد لها بشكل جيد، ونتطلع إلى تحقيق المركز الأول بالمجموع العام ونيل أعلى عدد من الميداليات، وتركزت الاستعدادات على المشاركة بعدد من البطولات التصنيفية، وإقامة معسكرات تدريبية، وجميع اللاعبين جاهزون بشكل مميز للمنافسات».

- يتنافس في البطولة

10 منتخبات بواقع

380 مشاركاً

في 16 مسابقة.