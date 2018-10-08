ختام ورشة مدربي الحراس في نادي الإمارات

المصدر: محمد أبو إسماعيل - رأس الخيمة

اختتمت ورشة عمل مدربي حراس المرمى بنادي الإمارات، التي أقيمت بالتعاون مع اتحاد كرة القدم، بمشاركة 42 متدرباً يمثلون مختلف الأندية من داخل الدولة وخارجها، وحاضر في الورشة المحاضر الآسيوي زكريا أحمد العوضي.

وفي ختام الورشة وزّع نائب رئيس شركة كرة القدم بنادي الإمارات، عمر محمد المزكي، الشهادات على المشاركين.

وتضمن برنامج الدورة محاضرات نظرية وتطبيقات عملية أقيمت خلال الفترة الصباحية، واشتمل البرنامج على محاضرات حملت عناوين متعددة، حيث تحدث المحاضر عن أساليب تدريب حراس المرمى الحديثة، وتناول معهم مقارنة إحصاءات حراس المرمى خلال الموسم الماضي، ومقارنتها مع انطلاقة الموسم الجاري، كما تناول معهم أساليب التدريب لمدرسة الكرة، وأهمية استخدام القدمين لحارس المرمى، كما تطرق إلى أساليب تأسيس الحارس بشكل صحيح ليكون مميزاً.