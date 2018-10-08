المصدر: الامارات اليوم - دبي

استقالة

وافقت إدارة أحد أندية دوري الخليج العربي على استقالة عضو في مجلس شركة الكرة بالنادي، بعد اعتراضه على التعاقد مع لاعب أجنبي، قبل غلق باب القيد، مبدياً عدم اقتناعه بإمكانات اللاعب.

بوناميغو

وضع نادٍ في دبي المدرب البرازيلي، باولو بوناميغو، ضمن خياراته الفنية للتعاقد معه خلال الفترة المقبلة، خلفاً لمدربه الحالي الذي لم ترتق نتائجه إلى مستوى تطلعات جمهوره في دوري الخليج العربي.

أروابارينا

يتوقع وصول مدرب الوصل السابق، الأرجنتيني رودولفو أروابارينا، إلى دبي خلال الساعات المقبلة، للتعاقد مع أحد أندية دوري الخليج العربي، خصوصاً أنه أنهى علاقته بناديه السابق، ويستعد لخوض تجربة جديدة في الملاعب الإماراتية.