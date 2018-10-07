مدرب العين: كل فرق الدوري تعاني دفاعياً

المصدر: محمد فاضل - الفجيرة

قال مدرب فريق العين الكرواتي زوران مامتش، إن «كل فرق الدوري تعاني دفاعياً»، وأشار في المؤتمر الصحافي بعد التعادل المخيب للزعيم 2-2 أمام ضيفه الفجيرة في الجولة الخامسة من دوري الخليج العربي أول من أمس، إلى «المطلب هو التركيز والعمل على تصويب الأخطاء الدفاعية في المباريات المقبلة».

وتابع: «استهلكنا طاقة كبيرة خلال المواجهة التي لم تكن سهلة، أنا كمدرب أتمنى ألا تكون هناك أخطاء دفاعية بالتأكيد، ولكن المشكلات الدفاعية ليست مقتصرة على فريقي فحسب، بل جميع الفرق تعاني».

وعلق زوران على قرار تقنية الفيديو الذي تسبب في إلغاء ضربة جزاء لفريقه، وقال: «إذا ارتأى الطاقم التحكيمي أنها ليست ركلة جزاء فهي كذلك بالتأكيد».

وعن إشراك ابراهيم دياكيه المتأخر رغم دوره المؤثر، قال إنه لاعب مهم جداً، وأوضح: «أنا من يعرف متى يتم إشراكه في المباراة، ويبقى القرار شأناً فنياً».

وشدّد زوران على ضرورة طي صفحة مباراة الفجيرة، والاستعداد بشكل أكبر لتصحيح الأخطاء الدفاعية في المباريات المقبلة.

هاسيك: لم نلعب للتعادل

أكد مدرب فريق الفجيرة التشيكي إيفان هاسيك، أن الفريق «لم يلعب للتعادل بل للفوز»، لكنه شدد على أن «نقطة أمام فريق العين ليست بالأمر السهل». وتابع في المؤتمر الصحافي بعد المباراة: «ظهر اللاعبون بروح قتالية عالية، ما أثمر الخروج بنتيجة مقبولة».

وتابع: «لعبنا بشكل أفضل من آخر مباراة أمام الشارقة بعد تصحيح الأخطاء وتغيير خطة اللعب». وعن تقنية الفيديو، قال: «أسهمت التقنية في حفظ جهود الفريق، ونأمل عدم حدوث أخطاء مستقبلية، وقضاة الملاعب يجب أن يكونوا في كامل تركيزهم».