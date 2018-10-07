ميرزا يتوَّج بالذهب الآسيوي في «مضمار تايلاند»

المصدر: محمد أبوإسماعيل - دبي

واصل نجم منتخب الدراجات، يوسف ميرزا، تألقه في بطولات الدراجات بآسيا، ونجح في الحفاظ على لقبه، للعام الثاني على التوالي، بطلاً لسباق الأمونيوم في بطولة كأس آسيا للمضمار، المقامة في تايلاند، بعد أن حقق الميدالية الذهبية، في السباق الذي أقيم مساء أول من أمس، لينجح ميرزا في إضافة إنجاز جديد له وللدراجات الآسيوية على مستوى القارة. في المقابل حقق المنتخب الميدالية الفضية في سباق المطاردة الفرقية، ليحصد المنتخب ميداليتين في أول أيام البطولة التي تختتم اليوم.

وحرص رئيس الاتحادين الإماراتي والآسيوي للدراجات، أسامة الشعفار، على التواصل مع بعثة المنتخب لتهنئتها بالإنجاز الجديد، وتمنى مواصلة حصد الميداليات في ختام البطولة القارية، التي تعتبر إحدى محطات كأس آسيا التي يكون الهدف منها جمع أكبر عدد من النقاط للمشاركة في بطولات العالم والأولمبياد.

وقال يوسف ميرزا، في تصريحات صحافية، إن المنتخب حرص على المشاركة في البطولة من أجل إثبات تطور الدراجات على مستوى القارة الآسيوية، وأنها أصبحت رقماً صعباً.

وأضاف أنه يجب على كل دراج يرغب في المشاركة بالبطولات العالمية أن يجمع 200 نقطة من المشاركات القارية، وقال: «نسعى في النهاية إلى تمثيل الإمارات خير تمثيل».

ووجّه ميرزا الشكر إلى مجلس إدارة الاتحاد لحرصه الدائم على توفير فترات إعداد مثالية للمنتخب، من أجل اكتساب الخبرات اللازمة للمشاركة في البطولات طوال العالم، إضافة إلى التواصل الدائم والاطمئنان على البعثة المشاركة.