فوز حتا والعروبة في تمهيدي كأس رئيس الدولة

المصدر: محمد فاضل - دبي

حقق فريقا حتا والعروبة اول انتصار لهما في الموسم الحالي لمسابقات اندية الدرجة الاولى وذلك بعد ان فاز حتا على مصفوت بأربعة أهداف مقابل ثلاثة، بينما فاز العروبة على الذيد بهدفين نظيفين، وذلك ضمن منافسات الجولة الاولى من التمهيدي لكأس رئيس الدولة والتي اقيمت مساء اليوم، حيث سجل اهداف حتا البرازيلي جيلمار ريبيريو هدفين (44،46)، وعدنان حسين (49)، والبرازيلي لوان سانتوس (64)، بينما سجل لصالح مصفوت التونس محمد بن حمودة هدفين (11،37)، والفرنسي فاتري (86).

وسجل هدفي العروبة المغربي ياسين الصالحي (75)، والبرازيلي اديلسون بيريرا (90).