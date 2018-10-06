عودة فيراتي إلى المنتخب الإيطالي.. واستبعاد بالوتيلي

المصدر: روما - أ.ف.ب

عاد لاعب الوسط ماركو فيراتي إلى تشكيلة من 28 لاعباً استدعاها المدرب روبرتو مانشيني، أمس، للدفاع عن منتخب إيطاليا لكرة القدم، وشهدت غياب المهاجم المشاغب ماريو بالوتيلي.

وتستضيف إيطاليا، الغائبة عن مونديال روسيا 2018، أوكرانيا ودياً في 10 أكتوبر، قبل مواجهة بولندا في دوري الأمم الأوروبية في شورزوف بعدها بأربعة أيام.

وكان بالوتيلي استُدعي الى المنتخب، الشهر الماضي، لكن لاعب مانشستر سيتي الإنجليزي وإنتر السابق قدّم أداءً مخيباً، خصوصاً في مباراة بولندا. كما فشل في إدراك الشباك هذا الموسم مع فريقه نيس الفرنسي، فأبعده مدربه باتريك فييرا عن رحلة الفريق إلى تولوز اليوم في الدوري.