المصدر: دبي ـــ الإمارا ت اليوم

انتقاد

انتقد رئيس الهيئة العامة للرياضة في السعودية، المستشار تركي آل الشيخ، طريقة الاحتفال التي تم استقبال الزمالك المصري فيها في الرياض، وكتب على «تويتر»: «العرضة السعودية لا تستخدم إلا في المناسبات الملكية يا اتحاد الكرة».

مراقب

منع مراقب مباراة شباب الأهلي واتحاد كلباء وسائل الإعلام من الوقوف في المنطقة المختلطة عقب المباراة، بداعي أنهم سيمرون على غرف الملابس الخاصة باللاعبين، قبل أن يتراجع بسبب اعتراض وسائل الإعلام.

زاكيروني

وجّه مغرّدون انتقادات للمدرب زاكيروني لاختياره لاعباً واحداً فقط من نادي الشارقة في القائمة الجديدة للمنتخب، معتبرين أن هناك لاعبين آخرين يستحقون الانضمام إلى الأبيض، مثل عادل الحوسني وشاهين عبدالرحمن وسيف راشد.