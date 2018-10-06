زهران: هل الاحتفال بتسجيل الأهداف «حلال على الأجانب حرام على المواطنين»

المصدر: سيد مصطفى - عجمان

أبدى مدافع فريق عجمان، حسن زهران، دهشته من انتقاد البعض لطريقة احتفاله بالهدف الذي سجله في بني ياس، أول من أمس، بدوري الخليج العربي، وكانت الانتقادات نفسها قد طالته حين سجل من قبل في شباك اتحاد كلباء في كأس الخليج العربي، واحتفل بالطريقة نفسها.

وقال حسن زهران لـ«الإمارات اليوم»: «فوجئت بمن يكتبون ويتحدثون عن طريقة احتفالي بهدفي في شباك اتحاد كلباء، والادعاء بأنه خروج عن التقاليد، والحقيقة أن الاحتفال ليس فيه أي إساءة، ولدينا العشرات من الأجانب الذين مروا على الدوري، وكل منهم كان يحتفل بطريقته الخاصة، فهل أصبحت طريقة الاحتفال بالأهداف حلالاً على الأجانب حراماً على المواطنين؟».

وكان زهران احتفل من خلال رقصة خاصة بعد تسجيله الهدف الأول لعجمان في شباك بني ياس، أول من أمس، في المباراة التي فاز فيها عجمان 2/‏‏‏1 ضمن مواجهات الجولة الخامسة من الدوري. وانتقد طريقة احتفاله، المحلل الرياضي في قناة أبوظبي الرياضية، الدكتور موسى عباس، والذي قال إنها تتعارض مع التقاليد.

وأضاف زهران: «قررت مع كل هدف أحرزه مع البرتقالي أن أحتفل بهذه الطريقة، طالماً أنها لا تحمل أي إساءة للجمهور أو الفريق المنافس، فأنا كلاعب محترف أعرف حقوقي وواجباتي، ولا أحتاج وصية من أحد في القرارات أو التصرفات التي تصدر عني».

وكشف مدافع عجمان أنه تعلم تلك الرقصة من زميله في الفريق، السنغالي ثيام.

وأوضح: «ثيام علمني تلك الرقصة، وهي مشهورة في السنغال، ووعدته بأن أحتفل بها كلما سجلت هدفاً».

وبيّن: «كنت أسعد بالطريقة التي يحتفل بها الدولي السابق بشير سعيد، وطريقة أدائه لـ(رقصة الأحصنة)، وكانت كل الجماهير تنتظره ليُسجل كي يحتفل بمثل هذه الطريقة اللافتة، وقد لاحظت من بعض الأصدقاء والمتابعين ردة فعلهم الإيجابية».

وفي جانب آخر قال زهران إن الفوز على بني ياس جاءت في وقت بعد فترة محبطة، وقال: «دخلنا المباراة ونحن تحت ضغط تحقيق نتيجة إيجابية، بعد أن خسرنا في آخر ثلاث مباريات، فلعبنا بطريقة ذكية، ونجحنا في الحصول على ما نريده من اللقاء».

وختم بقوله: «كرة القدم أنصفتنا في هذه المباراة».

المنصوري: الفوز على العنابي لم ينعكس سلباً علينا

استبعد مدير فريق بني ياس، مرزوق المنصوري، أن يكون هناك رابط بين فوز السماوي على الوحدة، وخسارته اليوم من عجمان. وقال في تصريحات صحافية: «لا توجد أحكام مسبقة قبل المباريات، وليس معنى فوزنا على الوحدة أن نفوز في المباراة التي تليها، لأن الفرق المنافسة لديها الطموح نفسه لتحقيق الفوز، ومع الأسف نتيجة المباراة السابقة لم تخدمنا، ولكن الفوز على العنابي لم ينعكس سلبا علينا وعلى مستوى الفريق في مباراة عجمان».

وأضاف مرزوق المنصوري: «صحيح أن بني ياس لم يظهر بالصورة المطلوبة في الشوط الأول، لكن الفريق عاد بقوة في الثاني، ونجحنا في تحقيق التعادل، وكان من الممكن أن نخرج بنتيجة إيجابية، ومن المؤكد أن الجهاز الفني سيعمل على تصحيح الأخطاء التي حدثت في المباراة».

الرمادي: فزنا بـ«ذكاء»

عزا مدرب عجمان، المصري أيمن الرمادي، فوز فريقه على بني ياس إلى الطريقة الذكية، على حد قوله، التي خاض بها البرتقالي المباراة، وقال في تصريحات صحافية: «لعبنا وفزنا بذكاء، فأسلوب أداء اللاعبين كان أكثر من ممتاز، واستطعنا أن نحد من خطورة نجوم بني ياس، حتى أنهم لم يهددوا مرمانا غير مرة واحدة سجلوا فيها التعادل»، لافتاً إلى أن ردة فعل اللاعبين كانت متوازنة بعد التعادل، ولم يندفعوا بشكل عشوائي للفوز.