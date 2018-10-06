«الأبيض الأولمبي» يبدأ الإعداد لتصفيات «طوكيو 2020»

المصدر: جوني جبور - دبي

يدشن المنتخب الوطني الأولمبي لكرة القدم، اليوم، معسكره الداخلي، المقام حتى 15 من الشهر الجاري، على ملعب ذياب عوانة بمقر اتحاد الكرة، في أولى محطات الإعداد للمشاركة في التصفيات المؤهلة لدورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020، التي ستنطلق مارس 2019، وتسحب قرعتها في السابع من نوفمبر المقبل، بمقر الاتحاد الآسيوي لكرة القدم في ماليزيا.

ويتخلل المعسكر الداخلي خوض الأبيض الأولمبي تجربتين وديتين مع نظيره المصري يومي 12 و15 من الشهر الجاري، على أن تقاما على استاد مكتوم بن راشد في نادي شباب الأهلي بدبي، وتمثلان الظهور الأول للأبيض منذ تتويجه الشهر الماضي بالميدالية البرونزية لمنافسات كرة القدم، في دورة الألعاب الآسيوية التي أقيمت بالعاصمة الإندونيسية جاكرتا.