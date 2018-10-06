يوفانوفيتش: مستمر مع النصر 4 سنوات ونصف السنة

المصدر: محمد أبوإسماعيل ــ دبي

قال مدرب النصر، الصربي إيفان يوفانوفتيش، إنه مصر على استكمال مهمته في قيادة فريق النصر، والالتزام بعقده مع العميد، مشيراً إلى أن الفريق سيتحسن أكثر في الفترة المقبلة، بعد أن احتفل بفوزه الأول هذا الموسم في دوري الخليج العربي، أول من أمس، بهدف لصفر على ضيفه دبا الفجيرة، لينهي بذلك العميد سلسلة من أربع هزائم متتالية، ويتخلص من «الصفر» الذي لازمه في الفترة السابقة، ويسعد بأول ثلاث نقاط.

وأكد يوفانوفيتش في المؤتمر الصحافي بعد المباراة أنه وجد مع النصر في فترة سابقة لمدة أربع سنوات ونصف السنة، وأضاف: «مستمر أيضاً في عقدي مع النصر لأربع سنوات ونصف السنة، وأثق بالفريق واللاعبين لتخطي الفترة الصعبة، والبناء على الفوز الأول على دبا».

يذكر أن الإسباني نيغريدو سجل هدف الفوز الوحيد للعميد، وأشاعت المباراة حالة من الارتياح على الجهاز الفني واللاعبين. وأكد يوفانوفيتش أن ما حصل للفريق لن يدفعه للعودة إلى الأسلوب الدفاعي، الذي كان سبباً في تحقيق ستة انتصارات متتالية الموسم الماضي، وقال: «أعلم أن الفريق كان يحقق الفوز، لكنه لم يكن يلعب كرة قدم، وأنا أحب كرة القدم ولعب الكرة الهجومية، أعلم أننا تلقينا 13 هدفاً، ولكن يجب المجازفة من أجل كرة القدم».

واعترف المدرب بهبوط مستوى الفريق، خصوصاً الجانب الدفاعي في الشوط الثاني من مباراة دبا، عقب خروج عامر مبارك، والدفع بمحمد العكبري، ولكنه أكد أن اللاعب عائد من إصابة كبيرة، ولم يتدرب مع الفريق إلا في ثلاثة أسابيع فقط، وظهر بشكل رائع، فرفض المدرب تكملته المباراة، والأمر نفسه لللاعب البرازيلي ماركوس، الذي غاب عن المباراة الماضية أيضاً وشارك أمام دبا قبل أن يخرج في الشوط الثاني.

وأشار إلى أنه دفع بلاعب هجومي من أجل إحراز هدف ثانٍ، خصوصاً أن الفريق أضاع الكثير من الأهداف في الشوط الثاني، وأشاد بالإسباني نيغريدو، موضحاً أنه أحرز هدفاً رائعاً، وأضاع الكثير، لكن قال إنه وجوده في مكان الهجوم مهم جدا بالنسبة لفريق النصر.

في المقابل، قال مدرب دبا، البرازيلي كاميلي، إن الفريق كان يعلم صعوبة المباراة، خصوصاً مع عودة محمود خميس، والبرازيلي ماركينهوس. وأكد في المؤتمر الصحافي أن الفريق يحتاج إلى مزيد من الانسجام، خصوصاً مع عودة المصابين، إضافة إلى اللاعبين الجدد، وهو ما سيعمل عليه خلال فترة توقف الدوري ومباريات الكأس.

أبوالشوارب: لا ينقصنا شيء

أكد رئيس شركة النصر لكرة القدم، عبدالرحمن أبوالشوارب، أن الجهاز الفني واللاعبين الأجانب مستمرون مع الفريق، ولن يكون هناك أي تغيير خلال الفترة المقبلة، موضحاً الدور الكبير لمجلس الإدارة المستقيل، بقيادة حميد الطاير، مشيراً إلى أنه تولى المهمة منذ أربعة أيام فقط، وتمنى أن يوفق الفريق في الفترة المقبلة، حيث لا ينقص الفريق أي شيء من أجل العودة إلى منصات التتويج.