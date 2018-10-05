نيغريدو يعيد «النصر» إلى العميد

المصدر: محمد أبوإسماعيل - دبي

أوقف فريق النصر سلسلة الهزائم المتتالية هذا الموسم، بعد أن عاد أمس إلى سكة الانتصارات من بوابة ضيفه فريق دبا الفجيرة، على استاد مكتوم بن راشد في دبي، حيث فاز بهدف لصفر بتوقيع نجمه الجديد الإسباني نيغريدو، ضمن الجولة الخامسة من دوري الخليج العربي. وسجل النصر أول ثلاث نقاط في رصيده بعد أربع هزائم متتالية. وشهدت بداية المباراة أكثر من هجمة خطرة للنصر، لكنها لم تصل إلى شباك دبا، كان أبرزها الهجمات التي قادها الإسباني نيغريدو. وكرّر لاعب النصر، الفرنسي يوهان كاباي، الأمر نفسه، واقترب من مرمى دبا بتسديدة قوية أيضاً، لكنها مرّت بجوار القائم، ولم يظهر الضيف في أول المباراة، باستثناء هجمة واحدة من كرة عرضية لعبها النشيط، أحمد خميس. ونجح النصر، في الدقيقة 45، في إحراز هدف المباراة الأول، عن طريق نيغريدو، من رأسية متقنة لعبها بقوة في المرمى، مستغلاً عرضية البرازيلي، ماركوس غبريل.

واصل النصر أفضليته في الشوط الثاني، وكان الأكثر خطورة.

وشهدت الدقيقة 90 أغرب فرص الدوري، حيث تصدى قائم مرمى النصر والعارضة في مناسبتين متتاليتين لتسديدتين من دبا، قبل أن يخرجها حارس النصر في اللحظة الأخيرة بعيدا عن المرمى، لينتهي اللقاء بفوز ثمين للعميد.