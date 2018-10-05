علم الإمارات يُرفع اليوم في جاكرتا

المصدر: جاكرتا - الإمارات اليوم

تشهد القرية الأولمبية بالعاصمة الإندونيسية جاكرتا، الساعة 11 صباح اليوم بتوقيت الإمارات، الثانية ظهراً بتوقيت إندونيسيا، مراسم رفع علم الإمارات، بعد اكتمال وصول بعثة منتخب الإمارات لأصحاب الهمم، تحضيراً للمنافسة في دورة الألعاب البارالمبية الآسيوية، التي تقام بمشاركة 3000 لاعب ولاعبة، يمثلون 43 دولة، ويتنافسون في 18 لعبة، فيما يشارك المنتخب في ثماني ألعاب، ويطمح نجوم الإمارات للصعود إلى منصات التتويج في مختلف المنافسات.

ودخل لاعبو المنتخب في بعض الألعاب في حصص تدريبية تحضيراً لانطلاق المنافسات، من ذلك ألعاب القوى، ورفعات القوة والبوتشيا وتنس الطاولة.

ومن أبرز السيدات المشاركات في صفوف المنتخب، هيفاء النقبي وموزة الزيودي، اللتان تنافسان في لعبة رفعات القوة، حيث تعد هيفاء النقبي العنصر النسائي الوحيد الذي يمثل الإمارات في هذه الرياضة الصعبة في الفترة السابقة، قبل أن تنضم إليها الزيودي، وتقرر خوض غمار هذه اللعبة.

ونجحت النقبي أخيراً في انتزاع برونزية وزن 74 كغم في بطولة آسيا وأوقيانوسيا لرفعات القوة التي استضافتها العاصمة اليابانية طوكيو، منتصف سبتمبر الماضي.

وقال مدير البعثة، ذيبان المهيري، في تصريحات صحافية: استعدادات المنتخب بلغت ذروتها من أجل أن يرسم اللاعبون واللاعبات صورة طيبة عن رياضة «أصحاب الهمم» في جاكرتا، ونأمل أن تكون أفضل من نسخة أنشيون، التي حصل خلالها أبطالنا على 25 ميدالية ملونة.