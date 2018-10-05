الشارقة والنجمة عيناهما على «كأس زايد لكرة اليد»

المصدر: جوني جبور - دبي

يسعى فريق الشارقة، اليوم، إلى رد الدين لنظيره النجمة البحريني، والفوز عليه في كأس زايد لكرة اليد، ضمن بطولة «السوبر الإماراتي البحريني»، في ثاني نسخ المسابقة، التي توج بلقبها في السنة الماضية الفريق البحريني على حساب الشارقة «23-18»، وأقيمت في البحرين. وتقام المباراة الساعة الرابعة والنصف عصراً على صالة نادي الوصل.

ويعوّل مدرب الشارقة، الجزائري صالح بوشكرية، على الدوليين من أصحاب الخبرات، يتقدمهم المصري علي الزين، برفقة عبدالله طرار وطارق حسن ومحمد عبدالله وضاحي محمد وأحمد هلال وأحمد بدر ورائد سعيد وبلال مال الله، وخلفهم الحراس علي حسين وخالد سعيد ومحمد عبدالله.من جهته، أكد رئيس اتحاد الإمارات لليد محمد عبدالكريم جلفار، جهوزية الاتحاد لاستضافة حدث النسخة الثانية من السوبر الإماراتي البحريني، وقال جلفار في تصريحات صحافية، إن: «اللجنة المنظمة لحدث النسخة الثانية حريصة على مواصلة نجاحات هذه البطولة التي تمثل عرساً خليجياً لكرة اليد، وتأتي في إطار تطوير اللعبة في منطقتنا الخليجية».