إيغور وعيسى والعنبري الأفضل في سبتمبر

المصدر: أبوظبي ــ الإمارات اليوم

أعلنت لجنة دوري المحترفين فوز نجم الشارقة إيغور كورونادو بجائزة أفضل لاعب في شهر سبتمبر بدوري الخليج العربي لكرة القدم، فيما نال العيناوي خالد عيسى جائزة أفضل حارس مرمى، ومدرب الشارقة الوطني عبدالعزيز العنبري بجائزة أفضل مدرب.

وكانت اللجنة قد أعلنت عن إطلاق هذه الجوائز للمرة الأولى في تاريخ مسابقة دوري الخليج العربي الاثنين الماضي، وانتهى التصويت الذي استمر لمدة 48 ساعة حتى منتصف ليلة أول من أمس.

وفاز إيغور لاعب الشارقة بجائزة أفضل لاعب باختيار الجماهير، بعد أن جاء في المركز الأول، بينما جاء خلفان مبارك، صانع ألعاب فريق الجزيرة، في المركز الثاني، وحل المصري حسين الشحات، لاعب فريق العين، في المركز الثالث.

أما حارس مرمى العين، خالد عيسى، فقد تفوق في التصويت على منافسه فهد الظنحاني، حارس مرمى بني ياس، وأنهى التصويت في المركز الثاني، وفي المركز الثالث حل حارس مرمى فريق اتحاد كلباء محمد البيرق.

واختير مدرب الشارقة، عبدالعزيز العنبري، أفضل مدرب، بعدما احتل المركز الأول في التصويت، متقدماً على زوران ماميتش مدرب فريق العين، الذي حل ثانياً في الترتيب، وجاء مارسيل كايزر مدرب فريق الجزيرة في المركز الثالث.