مدرب الظفرة يخشى الإقالة أمام الوصل اليوم

المصدر: معاذ كمبال ــ أبوظبي

يواجه مدرب فريق الظفرة، الصربي فواك رازوفيتش، شبح الإقالة من منصبه في حال تلقي فريقه الخسارة الخامسة على التوالي في دوري الخليج العربي لكرة القدم، حينما يستقبل ضيفه فريق الوصل في الساعة 17:25 من عصر اليوم، ضمن الجولة الخامسة من المسابقة، إذ إن المدرب في وضع لا يحسد عليه، ويحتل فريقه المركز الأخير في جدول الترتيب بعد مرور أربع جولات، وهو ما بات يشكل مصدر قلق لإدارة النادي التي تعاقدت مع المدرب بداية الموسم الجاري.

ولم يقدم فريق الظفرة حتى الآن المستوى المتوقع، إذ إن الخسائر الأربع لم تكن مفاجئة، خصوصاً أن الفريق افتقد عنصر الانسجام بين لاعبيه.

وفي محاولة من إدارة النادي لبث الاستقرار في الفريق، أعلنت عن تجديد الثقة بالمدرب الصربي، لمواصلة عمله مع الظفرة، لكن الاستمرار في النتائج السلبية ومعادلته لموسم 2016-2017 كأسوأ بداية للفريق في تاريخ مشاركاته بالدوري، فإن الخسارة في لقاء اليوم قد تؤدي لانتهاء شهر العسل بين الإدارة والمدرب فواك رازوفيتش. في المقابل، يدخل فريق الوصل اللقاء وهو وضعية نفسية جيدة، بعد تأهله للدور ثمن النهائي لـ«كأس زايد للأندية العربية الأبطال» على حساب الاتحاد السعودي، كما أن الفريق لديه في رصيده سبع نقاط، ويأمل حصد النقاط الكاملة من لقاء اليوم للاقتراب من أندية الصدارة العين والشارقة، اللذين يخوضان مساء اليوم اختبارين صعبين أمام الفجيرة والجزيرة على التوالي.

ويفقد «الإمبراطور» في اللقاء جهود هدافه البرازيلي فابيو ليما الذي يقضي عقوبة انضباطية.

«الإمبراطور» يفقد جهود هدافه البرازيلي فابيو ليما اليوم.