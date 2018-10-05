23 لاعباً في قائمة الأبيض الشاب لنهائيات آسيا

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

اعتمدت لجنة المنتخبات والشؤون الفنية باتحاد كرة القدم القائمة النهائية للمنتخب الوطني للشباب، المقدمة من المدرب الفرنسي لودفيك باتيللي، للمشاركة في نهائيات كأس آسيا تحت 19 عاماً، التي ستقام في الفترة من 18 أكتوبر إلى الرابع من نوفمبر المقبل بالعاصمة الإندونيسية جاكرتا.

وضمت القائمة 23 لاعباً، هم: سالم خيري، أحمد فوزي (الجزيرة)، عمر بن سواف، راشد سالم (حتا)، يوسف علي المهيري، علي صالح، عبدالرحمن سالم، فارس خالد المرزوقي، سهيل عبد الله المطوع (الوصل)، سعود عبدالرحمن المهري، خالد محمد البلوشي (العين)، أحمد عبدالله جميل، عمر أحمد سالم، عيد خميس النعيمي، رائد رضا البلوشي، عبدالله عبدالرحمن النقبي (شباب الأهلي)، حمدان المنصوري، سلطان سعيد (الشارقة)، طحنون حمدان الزعابي، منصور إبراهيم الحربي، فهد محمد الحمادي (الوحدة)، ماجد راشد المحرزي، فهد باروت (اتحاد كلباء).

وأعضاء الجهاز الإداري والفني، وهم: عبدالله علي الشامسي (مشرفاً)، راشد عامر (مشرفاً فنياً)، سالم اليعقوبي (مديراً)، ليدوفيك باتيللي (مدرباً)، ماجد سالم (مساعداً)، فريدرك فرانسيس (مدرباً للياقة البدنية)، يوسف الزعابي (مدرباً لحراس المرمى)، الدكتور عبدالله بارون (طبيباً)، ليوناردو سوزوكي (معالجاً طبيعياً)، جورج بوقنار (مدلكاً)، كريم طيارة وعبدالله حسن الياسي (منسقاً إعلامياً)، هشام تيكنوين (مصوراً)، وفتحي سعد (مسؤولاً للمهمات).

وشهدت القائمة انضمام عدد من العناصر المؤثرة التي كان المنتخب قد افتقد وجودها خلال الفترة الماضية، إذ إن عودتهم تعزز صفوف «الأبيض الشاب»، وتتيح للجهاز الفني، الذي عمل خلال الفترة الماضية على خلق الانسجام بين المجموعة، خيارات أكبر في وضع التشكيلة المناسبة التي سيخوض بها غمار النهائيات الآسيوية.

وتغادر البعثة إلى العاصمة الماليزية كوالالمبور غداً لإقامة آخر المعسكرات التحضيرية للمشاركة في البطولة، الذي سيتخلله خوض مباراتين وديتين مع منتخب ماليزيا المتأهل هو الآخر للنهائيات الآسيوية، حيث سيلعب ضمن المجموعة الرابعة إلى جانب منتخبات السعودية، والصين، وطاجيكستان.