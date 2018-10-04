العميد يسجل أول انتصار في دوري الخليج العربي

المصدر: محمد أبو إسماعيل – دبي

استعاد فريق النصر نغمة الانتصارات عقب فوزه على فريق دبا بهدف دون مقابل أحرزه المهاجم الإسباني نيغريدو، في الدقيقة 45 ليحصل الفريق على أول ثلاث نقاط ويتساوى مع فريق دبا في نفس النقاط بعد سلسلة من الهزائم المتتالية للعميد في أول أربعة جولات متتالية، وشهدت المباراة تفوق بنسبة كبيرة لفريق النصر ولكن رغم هذا التفوق كاد دبا أن يدرك التعادل في الدقائق الأخيرة.

بداية المباراة شهدت أكثر من هجمة خطرة لفريق النصر ولكنها لم تصل إلى شباك فريق دبا وكان أبرز هذه الهجمات للاعب الإسباني نيغريدو، الذي استلم كرة داخل منطقة الجزاء وراوغ وسدد في المرمى وهو داخل منطقة الجزاء ولكنه حارس مرمى فريق دبا تصدى للكرة ببراعة.

وشهدت الدقيقة 90 أغرب فرص دوري الخليج العربي من فرصة ثلاثية للتسجيل لفريق دبا اصطدمت أول تسديدة بالقائم الأيمن ثم عادت لمهاجم دبا الذي سدد اصطدمت بالعارضة، ثم عادل للاعب دبا مرة أخرى لعبها برأسه اخرجها حارس النصر قبل أن تتخطى خط المرمى، لتنتهي المباراة بفوز النصر بهدف دون مقابل.