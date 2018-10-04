نشوب حريق محدود في استاد آل نهيان بنادي الوحدة والسيطرة عليه

المصدر: إبراهيم الديب - أبوظبي

أعلن نادي الوحدة، منذ قليل، عبر موقعه الرسمي، نشوب حريق محدود في المنصة الرئيسة لاستاد آل نهيان الذي يخضع حاليا لعملية تطوير وتجديد من أجل استضافة منافسات إحدى مجموعات بطولة الأمم الآسيوية السادسة عشرة لكرة القدم والتي تستضيفها الإمارات في الفترة من 5 يناير حتى الأول من فبراير 2019.

وأعلن النادي أنه تمت السيطرة الكاملة على الحريق بفضل جهود رجال الدفاع المدني بأبوظبي.

ومن المنتظر أن يصدر النادي بيانا رسميا بعد قليل يتضمن كافة تفاصيل الحريق وأسبابه ونجاح الجهود في السيطرة السريعة عليه وتقدير الخسائر.