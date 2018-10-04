تركي آل الشيخ يعلن اعتزامه الاستثمار الرياضي في السودان

المصدر: معاذ كمبال - دبي

كشف رئيس الاتحاد العربي لكرة القدم، رئيس الهيئة ‏العامة للرياضة السعودية تركي آل الشيخ اعتزامه الاستثمار الرياضي في السودان.

وقال آل الشيخ في تغريدة عبر حسابه الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، اليوم،: "كلنا خلف المغرب وحقها في استضافة كأس أفريقيا؛ فهي الأجهز والأقدر على ذلك، وإن شاء الله في القريب العاجل سأزور السودان بصفتي رئيساً للاتحاد العربي لمزيد من الاستثمار الرياضي هناك، فأهلاً بالسودان وأهله".

وتعد الزيارة المنتظرة من تركي آل الشيخ هي الأولى للسودان منذ فوزه بمنصب رئيس الاتحاد العربي لكرة القدم.

وكان آل الشيخ سحب استثماراته في مصر الشهر الماضي وتخلى عن امتلاكه لنادي الأهرام الرياضي.

وعادت الرياضة السودانية للواجهة بعد الزيارة الاستثنائية من الوفد الإماراتي المكون من اتحاد الكرة ومجلس أبوظبي الرياضي للعاصمة الخرطوم أخيراً والاتفاق على إقامة مباراة بين الهلال والمريخ في العاصمة أبوظبي مطلع نوفمبر المقبل.