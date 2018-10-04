أنس العتيبة يقترب من رئاسة الاتحاد الآسيوي للملاكمة

المصدر: محمد فاضل - دبي

كشف الأمين العام لاتحاد الإمارات للملاكمة، حسن الحمادي، عن تلقي إدارة الاتحاد رسالة رسمية من الاتحاد الآسيوي، تفيد بقبول ترشيح عضو المكتب التنفيذي للاتحاد الدولي، رئيس الاتحاد الإماراتي للملاكمة، أنس العتيبة، للمنافسة في منصب رئيس الاتحاد الآسيوي للملاكمة في الانتخابات التي ستقام في الأول من نوفمبر المقبل.

وقال الحمادي، لـ«الإمارات اليوم»: «تلقينا خطاباً رسمياً من الاتحاد الآسيوي، يفيد بانحسار المنافسة في الرئاسة بين مرشحي الإمارات وتايلاند، لعدم حصول ممثلي الهند والصين على الأصوات الكافية للبقاء في المنافسة»، مشيراً إلى أن حظوظ أنس العتيبة ارتفعت بشكل كبير، وسيبدأ اتحاد اللعبة الإماراتي تواصله مع الاتحادات المحلية، للعمل على دعم ترشح العتيبة، وتقديم الدعم المعنوي للفوز بهذا المنصب القاري المهم.