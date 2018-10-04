النصر يواجه «النواخذة» بقاعدة «الغريق لا يخشى البلل»

المصدر: محمد أبوإسماعيل - دبي

يستضيف النصر اليوم على ملعبه دبا الفجيرة عند الساعة 8:00 مساء في استاد مكتوم بن راشد بنادي شباب الأهلي، ضمن منافسات الجولة الخامسة من دوري الخليج العربي، في مباراة قد تكون الفرصة الأخيرة لمدرب النصر، الصربي إيفان يوفانوفيتش، عقب استقالة مجلس الإدارة السابق لشركة كرة القدم برئاسة حميد الطاير.

وكان النصر قد خسر أربعة لقاءات متتالية مع انطلاقة الدوري في بداية هي الأسوأ في تاريخ الفريق، وكانت نتيجتها تقديم مجلس إدارة شركة الكرة استقالته بعدما فشل في تحقيق طموح الجماهير والنادي في المنافسة على لقب الدوري، وعلمت «الإمارات اليوم» أن هناك رغبة لدى مجلس الإدارة الجديد في تغيير المدرب الصربي إيفان يوفانوفيتش في حال استمرار النتائج السلبية وغياب الانتصارات، لذلك ربما تكون مباراة دبا اليوم هي الفرصة الأخيرة للمدرب.

في المقابل، يخوض فريق دبا المباراة من أجل تأكيد عودته القوية، بعد أن فاز في المباراة الماضية وحقق أول انتصار في البطولة وكان على حساب الظفرة، وسيكون الأمل اليوم على اللاعب الأردني المميز ياسين البخيت، صاحب الفضل في الانتصار بالمباراة الماضية، ومصدر الخطورة الوحيد في صفوف الفريق الذي يقوده المدرب باولو كاميلي.

ووضع الفريقين في جدول الترتيب يجعلهما في حاجة ماسة إلى النقاط، وإن كان النصر الأكثر حاجة بالتأكيد بعد أن فقد 12 نقطة متتالية، وفقدان المزيد من النقاط يجعل الفريق في صراع على الهروب من القاع لتجنب خطر الهبوط إلى دوري الدرجة الأولى، ولم يكن أكثر المتشائمين يتوقع ما يحدث لفريق النصر الذي يضم بين لاعبيه أكثر من 10 لاعبين دوليين سبق لهم التواجد في المنتخب الوطني، إضافة إلى أبرز نجمين على مستوى اللاعبين الأجانب هما الفرنسي يوهان كاباي، والإسباني نيغريدو، لذلك سيبحث الفريق اليوم عن العودة السريعة إلى البطولة، متسلحاً بعاملي الأرض والجمهور، ومستفيداً من الرغبة الأكيدة لدى اللاعبين والجهاز الفني في تخطي الظروف الصعبة التي يمر بها الفريق واستعادة الثقة وعودة الانتصارات.

الغيابات

النصر: خالد جلال وأحمد شامبيه.

دبا: ياسر عبدالله، حميد الماس.

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