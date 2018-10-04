بعثة «أصحاب الهمم» تصل جاكرتا للمشاركة في «البارالمبية الآسيوية»

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

وصلت، أول من أمس، بعثة المنتخب الوطني لأصحاب الهمم إلى العاصمة الإندونيسية جاكرتا، لخوض تحدي دورة الألعاب البارالمبية الآسيوية التي يشارك فيها 3000 لاعب ولاعبة يمثلون 43 دولة، حيث يحمل 47 لاعباً ولاعبة طموحات منتخبنا في هذا الحدث القاري المهم، إذ يشاركون في ثماني ألعاب، هي: «ألعاب القوى، ورفعات القوة، والرماية، والبوتشيا، والدراجات، وكرة الطاولة والقوس والسهم والجودو».

وبدأ لاعبونا فور وصولهم خوض التدريبات، تحت إشراف الأجهزة الفنية المختلفة، استعداداً لضربة البداية بعد التحضيرات الإعدادية التي أقيمت خلال الفترة الماضية بمعسكرات داخلية وخارجية، حيث يسعى كل مدرب إلى أن تكون معادلاته الفنية موزونة، حتى يترك أبطالنا بصمة في البطولة، التي رفعوا فيها شعار التحدي من أجل تكرار النجاحات التي ظلت تحققها رياضة «أصحاب الهمم» على الصعد كافة، خصوصاً أن المنتخب سبق أن حصل على 25 ميدالية ملونة في النسخة الماضية، التي أقيمت في بانشيون بكوريا الجنوبية 2014.

وتضم قائمة منتخب ألعاب القوى: زياد الحارثي، سارة السناني، حميد الحمادي، محمد الكعبي، نورة الكتبي، أحمد نواد، عبدالله الغافري، ذكرى الكعبي، علي عباس، عباد علي، سهام الرشيدي، ثريا الزعابي، أحمد الحوسني، محمد القايد، بدر الحوسني، عادل البلوشي، عبدالله المسباحي، راشد الزيودي، سعيد الضنحاني، حسن ملاليح، عائشة الخالدي، مريم المطروشي، ومرسيم الزيودي، فيما يمثل رفعات القوة: محمد خميس، أحمد خميس، عادل شانبيه، سيف الزعابي، راشد حسن، هيفاء النقبي، وموزة الزيودي.

ويتكون منتخب الدراجات من: راشد الظاهري، عايض الأحبابي، حسين المازم، أحمد المنصوري، وعبدالله البلوشي، بينما يمثل منتخب تنس الطاولة يوسف الكعبي، والرماية القوس والسهم: محمد الشحي، والجودو: أحمد يعقوب آل علي، فيما يتكون منتخب البوتشيا من عائشة المهيري، خالد مراشدة، وريسة الفلاسي.

ويضم منتخب الرماية الذي يصل جاكرتا، اليوم، بعد مشاركته في كأس العالم التي اختتمت بفرنسا، والتي حقق فيها بطلنا الأولمبي عبدالله سلطان العرياني ميداليتين ذهبية وفضية كلاً من: عبدالله سلطان العرياني، عبدالله سيف العرياني، عبيد الدهماني، عبدالله الأحبابي، سيف النعيمي، وسعيد الطنيجي.

ووصل البطل الأولمبي محمد القايد، والذي يسعى لترك نجاح جديد، خصوصاً أنه حقق في النسخة الماضية للآسياد ذهبيتين.