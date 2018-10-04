3 خيارات أمام حبيب الفردان

المصدر: أحمد طارق - دبي

بات لاعب المنتخب الوطني، حبيب الفردان، لاعباً حراً، بعدما تم غلق باب القيد أول من أمس، من دون تجديد عقده مع شباب الأهلي، ليصبح أمام اللاعب الدولي ثلاثة خيارات خلال 21 يوماً، إذ يحق له التعاقد مع أي نادٍ، وأن يشارك معه رغم غلق باب القيد. الخيار الأول: العودة إلى نادي النصر، والخيار الثاني: الاستماع إلى العروض المقدمة إليه من بعض الأندية الأخرى، وأبرزها نادي الشارقة، والخيار الثالث: الانتظار حتى فترة الانتقالات الشتوية، والتعاقد مع نادٍ جديد.





