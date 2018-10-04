قائد منتخب الشواطئ محمدي ضمن أفضل 50 لاعباً في العالم

المصدر: الكويت - الإمارات اليوم

اختارت لجنة كرة القدم الشاطئية في الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» كابتن المنتخب الوطني للكرة الشاطئية وليد محمدي، ضمن قائمة أفضل 50 لاعباً في العالم، والتي تم نشرها أمس على الموقع الرسمي للجنة، وستقوم اللجنة باختيار أفضل ثلاثة لاعبين في العالم من هذه القائمة خلال منافسات بطولة كأس العالم للقارات التي ستقام على شواطئ بحر جميرا في دبي خلال نوفمبر المقبل. وأعرب وليد محمدي الذي يوجد حالياً ضمن بعثة أبيض الشواطئ في معسكر الإعداد الخارجي في الكويت استعداداً للبطولة، عن سعادته وفخره بهذا الاختيار، وقال في تصريحات صحافية إن «هذا الإنجاز يضاف إلى قائمة إنجازات أبيض الشواطئ، التي تحققت بفضل الجهود التي تبذلها لجنة المنتخبات والشؤون الفنية في اتحاد الكرة، ومتابعتها المستمرة لتطوير المنتخبات الوطنية ومنها منتخب كرة القدم الشاطئية، بالإضافة إلى جهود الجهازين الفني والإداري وزملائي اللاعبين في أبيض الشواطئ». وشارك وليد محمدي مع منتخب الشاطئية في 80 مباراة رسمية وسجل 35 هدفاً، حيث شارك في نسختين من نهائيات كأس العالم وله أربع مشاركات في كأس القارات.