هاسيك: اتمنى من اللاعبين القتال في المباراة امام العين

المصدر: محمد فاضل – الفجيرة

اكد مدرب الفريق الاول لنادي الفجيرة التشيكي ايفان هاسيك ان المباراة القادمة لـ"الذئاب"، امام العين مساء بعد غد، والتي ستقام في استاد الفجيرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الخامسة لدوري الخليج العربي، بانه يحب خوض المباريات الكبيرة و ان جميع المباريات اصبحت كبيرة، واصفا العين، بانه نادي كبير، والكل متحمس لخوض المباراة، متمنيا على جميع اللاعبين القتال في هذه المباراة، مشيرا الى ان الفريق سيغيب عنه بعض اللاعبين دون ان يحدد الاسماء التي ستغيب عن المباراة، وقال في المؤتمر الصحفي الذي اقيم مساء امس في قاعة المؤتمرات الصحفية لنادي الفجيرة، بانه راضي عن رصيد النقاط الاربع التي حصل عليها من الجولات الماضية، منوها الى ان الفريق قادم للتو من دوري الدرجة الاولى الى المحترفين وليس من السهل ذلك، معبرا عن رضاه لما يقدمه لاعبوه من مستوى فني وواصفا اللاعبين انهم يقاتلون في كل مباراة، وتابع: كل المباريات اصبحت كبيرة، والكل سعيد اننا سنقابل نادي العين واتمنى من اللاعبين القتال اثناء المباراة، وهدفنا ان نحرز نتيجة ايجابية، وعلينا ان نحترم الخصم على قدر امكاناته، وبخصوص سؤال، اذا ما كان جدول المباريات وضع فريقه الفجيرة في مواجهات صعبة متقاربة، بعد ان واجه الجزيرة والشارقة ومقبل على مواجهة العين، قال هاسيك:جميع المباريات صعبة حتى مباراتنا مع عجمان كانت صعبة، وعلينا ان نثق بانفسنا وامكانياتنا، وان نكون جاهزين لهذه المباراة بافضل مايمكن.