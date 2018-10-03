أنس العتيبة يقترب من رئاسة الاتحاد الآسيوي للملاكمة

المصدر: محمد فاضل - دبي

كشف الامين العام لاتحاد الامارات للملاكمة حسن الحمادي عن تلقي ادارة الاتحاد رسالة رسمية من نظيره الآسيوي تفيد بقبول ترشيح عضو المكتب التنفيذي للاتحاد الدولي ورئيس الاتحاد الاماراتي للملاكمة انس العتيبة للمنافسة على الفوز بمنصب رئيس الاتحاد الآسيوي للملاكمة في الانتخابات التي ستقام بتاريخ الاول من نوفمبر القادم.

وقال الحمادي للامارات اليوم: تلقينا خطاب رسمي من الاتحاد الآسيوي تفيد بانحسار المنافسة على الرئاسة بين مرشحي الامارات وتايلند بعد عدم حصول ممثلي الهند والصين على الأصوات الكافية للبقاء في المنافسة، مشيرا الى ان حظوظ انس العتيبة ارتفعت بشكل كبير وسيبدأ اتحاد اللعبة الاماراتي تواصله مع الاتحادات المحلية للعمل على دعم ترشح العتيبة وتقديم الدعم المعنوي لانجاح المهمة والفوز بهذا المنصب القاري الهام.