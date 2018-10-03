«الجزراوي» خليفة الحمادي.. وجه جديد في صفوف المنتخب

المصدر: إبراهيم الديب - أبوظبي

علمت «الإمارات اليوم» أن وجهاً جديداً التحق بالمنتخب الوطني الأول لكرة القدم، ضمن القائمة التي سيعلن عنها الجهاز الفني للأبيض، بقيادة المدرب ألبيرتو زاكيروني اليوم، حيث ستضم اسم مدافع فريق الجزيرة، خليفة الحمادي، الذي سيشارك مع الأبيض في المعسكر المقبل بإسبانيا، ضمن تحضيرات المنتخب لنهائيات كأس أمم آسيا بالإمارات في يناير المقبل.

وجاء اختيار الحمادي بعد تألقه اللافت في الفترة الأخيرة، ويذكر أن اللاعب سيكون بصحبة أربعة من زملائه في الفريق ضمن صفوف المنتخب، وهم الحارس علي خصيف وعلي مبخوت وفارس جمعة وخلفان مبارك.

وقال مصدر في نادي الجزيرة لـ«الإمارات اليوم» إن اللاعب يستحق الانضمام إلى المنتخب بعد العروض القوية التي قدمها هذا الموسم مع الفريق، وبات إحدى ركائز الدفاع في فريق الجزيرة.