حسن يوسف: أتطلع للتسجيل في مرمى شباب الأهلي

المصدر: محمد فاضل ــ دبي

وصف لاعب اتحاد كلباء، حسن يوسف خميس، المباراة التي فاز بها فريقه على النصر بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد في الجولة الماضية من دوري الخليج العربي، بأنها ستبقى عالقة في قلبه وعقله فترة طويلة، كونه سجل هدفاً وصنع آخر، وهو ما قاد بشكل مباشر إلى أن يحقق اتحاد كلباء فوزه الثالث على التوالي في الموسم الحالي.

وقال حسن يوسف (26 سنة)، لـ«الإمارات اليوم»: «أتطلع إلى أن تكون المباراة المقبلة أمام شباب الأهلي محطة تألق جديدة، وأن أسجل هدفاً فيها»، وتابع: «جميع أفراد الفريق يشعرون بأن الالتزام بتوجيهات الجهازين الفني والإداري هو الذي قاد لتحقيق النتائج المميزة، وسنواصل هذا النهج في المباريات المقبلة، وما يهمنا الآن هو الاستقرار بالأداء للحفاظ على النتائج الإيجابية».