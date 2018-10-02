فيفياني: جاهزون لشباب الاهلي ولسنا خائفين من المباراة

المصدر: محمد فاضل - الشارقة

اكد مدرب الفريق الاول لنادي اتحاد كلباء الايطالي فيفياني بان، اعد خطة لعب مناسبه للمواجهة المنتظرة امام شباب الاهلي والتي ستقام يوم بعد غد الخميس ضمن منافسات الجولة الخامسة لدوري الخليج العربي بحيث تساعده على الخروج بالنتيجة الايجابية.

وقال فيفياني في المؤتمر الصحافي الذي انعقد مساء اليوم في قاعة المؤتمرات الصحافية بنادي اتحاد كلباء: اداء اللاعبين في تطور مستمر، وهم جاهزون للمباراة امام شباب الاهلي ولسنا خائفين من الخسارة، بل بالعكس ندخل كل مباراة بثقة عالية على اننا سننجح من خلالها، وفي نفس الوقت لانفكر بنتيجة المباراة الماضية وهدفنا مواصلة تحقيق الانتصارات، ونحن ندرك مكانة شباب الاهلي كنادي عريق وكبير، وهو غني عن التعريف، ولديه لاعبين اجانب ومواطنين مميزين، وقد شاهدت معظم مبارياته وكيف يلعب، ويجب علينا احترام الفريق المنافس، ونتطلع لتحقيق النتيجة الايجابية ولكل مباراة اسلوبها.

وبخصوص المحترف الايفواري جيوفانيسيو، اكد انه جاهز بدنيا ويتطلع إلى ان يضعه ضمن خياراته في التشكيلة الرئيسية، بينما عبر عن حزنه لاستمرار غياب محترفه البرازيلي راموس.