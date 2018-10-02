استقالة إداري فريق النصر علي عباس

المصدر: محمد أبوإسماعيل - دبي

تقدم إداري فريق النصر لكرة القدم، علي عباس، باستقالته، بعد عامين من تولي مهمته، وتأتي الاستقالة بعد يوم واحد فقط من استقالة مجلس إدارة نادي النصر، برئاسة حميد الطاير، وتعيين عبدالرحمن أبوالشوارب رئيساً لمجلس إدارة شركة كرة القدم. وقال علي عباس لـ«الإمارات اليوم» إنه اكتفى بالفترة التي قضاها مع الفريق الأول، وتمنى لمجلس الإدارة الجديد التوفيق في مهمته في الفترة المقبلة من عمر الدوري، وأوضح أن هناك أسباباً خاصة دفعته للابتعاد حالياً عن الفريق.

وكان علي عباس قد التحق بالعمل الإداري في النصر موسم 2016، حيث أكمل مع الفريق حالياً عامين، قبل أن يقرر الرحيل عن الفريق الأول اليوم.

من جهة أخرى، يعقد المدرب الصربي، إيفان يوفانوفيتش، مؤتمراً صحافياً، عصر اليوم، للحديث عن مباراة دبا المصيرية في الجولة الخامسة من دوري الخليج العربي، المقررة بعد غدٍ.