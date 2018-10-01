الشحات: أعشق رونالدو.. لكن تمنيت فوز صلاح بالكرة الذهبية

المصدر: معاذ كمبال - العين

قال لاعب العين، الدولي المصري حسين الشحات، إن مجرد وصول مواطنه لاعب ليفربول الإنجليزي، محمد صلاح، إلى القائمة النهائية لجائزة أفضل لاعب في العالم يعتبر إنجازاً، وكل الجماهير المصرية، مشيراً إلى أنه كان يتمنى أن ينجح صلاح في الحصول على الجائزة التي فاز بها لاعب وسط فريق ريال مدريد الإسباني، الدولي الكرواتي لوكا مودريتش.

وأكد الشحات أن صلاح في حال تُوج مع فريقه في النسخة الماضية بلقب أبطال أوروبا على حساب ريال مدريد، فإن ذلك كان سيساعده بصورة أكبر في الحصول على جائزة أفضل لاعب. وقال لـ«الإمارات اليوم»: «صحيح أن الجميع يعرف أنني أعشق كريستيانو رونالدو، ولكن ذلك لم يمنعني من تشجيع صلاح في المباراة النهائية التي خرج منها في الشوط الأول بعد إصابته».

وفاز لاعب ريال مدريد ومنتخب كروتيا، لوكا مودريتش، بجائزة أفضل لاعب في العالم، في حفل «الفيفا» الأسبوع الماضي في لندن، وذلك عقب منافسة مع محمد صلاح، ورونالدو، لكن صلاح حصل على جائزة أفضل هدف.