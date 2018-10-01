116 مشاركاً في الدورة الدولية لمعلمي ومدربي السباحة

المصدر: محمد أبوإسماعيل - دبي

اختتمت، أول من أمس، الدورة الدولية لمعلمي ومدربي السباحة، التي أقيمت خلال الفترة من 26 إلى 29 سبتمبر، بمركز اعداد القادة بدبي، بمشاركة 116 مدرباً ومدربه من كل أنحاء الدولة، بجانب مشاركة عدد من المدربين من خارج الدولة، وشهد حفل الختام وتوزيع الشهادات رئيس الاتحاد سلطان السماحي، ونائبه جمعة البلوشي، وأكد السماحي أن الاتحاد لن يتوقف عن توفير الدورات التدريبية والتثقيفية لمدربي السباحة للاطلاع على الجديد دائماً في السباحة. وأقيمت الدورة بالتعاون مع جمعية المدربين الأميركية للسباحة، وبالتعاون مع بروفيشنال للخدمات الرياضية كمنظم للحدث.

من جانبه، صرح جمعة البلوشي بأن الاتحاد دائم التعاون مع كل الشركاء الرياضيين بالدولة من اجل تطوير وتحسين مستوى الخدمات الرياضية، وكذلك العمل على تطوير المدربين كأحد أهم عناصر اللعبة، وأضاف أن مثل هذه الدورات والبرامج تسهم في تحسين مستوى السباحين من خلال تعرف المدربين بالنظم الحديثة والبرامج المتطورة.