يعقوب حسن: رقابة نيغريدو سهلت مهمة كلباء أمام النصر

المصدر: محمد فاضل - الشارقة

أكد مدافع اتحاد كلباء يعقوب حسن، أن مراقبة لاعب النصر الإسباني ألفارو نيغريدو أسهمت في الحد من خطورته وتسجيله هدفاً واحداً فقط خلال المباراة التي فاز بها اتحاد كلباء على النصر بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد، والتي أقيمت أول من أمس لحساب الجولة الرابعة لدوري الخليج العربي، مبيناً أنه لولا الحد من قدرات نيغريدو لكانت نتيجة المباراة اختلفت، مؤكداً أن مهمة إضعاف المردود الهجومي للعميد تكفل بها جميع لاعبي اتحاد كلباء، ولم تقتصر على لاعب بحد ذاته.

وقال يعقوب لـ«الإمارات اليوم»: «مهمتنا لم تكن مراقبة الاسباني نيغريدو فقط بل كل مهاجمي النصر، لكن من الطبيعي أن يحذر أي دفاع من لاعب بمكانة نيغريدو، لما يتمتع به من قدرات فنية وتهديفية كبيرة». وتابع: «ليس صحيحاً أن نيغريدو لم يكن في يومه، لذلك لم يسجل سوى هدف واحد، بل بالعكس دفاع اتحاد كلباء كان في يومه وحد من خطورة نيغريدو».

ورفض يعقوب وصف فريقه بأنه فاز بمجهود فني قليل، وأن النصر ظهر ضعيفاً، موضحاً أن «اتحاد كلباء قدم مباراة تكتيكية تميزت بالانضباط والتركيز العاليين، وهو ما أسهم في الحد من خطورة النصر، وسنسعى دائماً إلى أن نكون عند حسن الظن بنا داخل الملعب وخارجه».