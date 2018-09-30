العنبري: أهداف الشارقة في الدوري أجنبية لكنها بـ «صناعة محلية»

المصدر: منصور السندي - الشارقة

قال مدرب فريق الشارقة عبدالعزيز العنبري، إنه على «الرغم من التفوق التهديفي للاعبي الفريق الأجانب الذين سجلوا كل أهداف الملك الـ15 في دوري الخليج العربي بعد مرور أربع جولات، إلا أنها بصناعة محلية»، في إشارة إلى دور اللاعب المواطن المهم والرئيس في صناعة اللعب، وتسهيل مهمة مهاجمي الشارقة.

وأكد: «صحيح أن الأهداف سجلها حتى الآن لاعبون أجانب لكنها تمت بصناعة من لاعبين مواطنين على غرار سيف راشد الذي شارك في صنع هدفين خلال مباراة الفجيرة، ومتأكد من أن بقية اللاعبين، سواء سيف راشد أو غيره من اللاعبين سيسجلون الأهداف».

وكان الملك، واصل سلسلة انتصاراته وصدارته للدوري مع العين متقدماً بفارق الأهداف، بعد الفوز في الجولة الرابعة أول من أمس، على الفجيرة 3-0. وتقاسم أهداف الشارقة الـ15، البرازيليان ويلتون سواريز، وإيغور كورنادو، بواقع ستة أهداف في صدارة الهدافين للأول، وخمسة أهداف في وصافة هدافي الدوري للثاني، في المقابل سجل الأهداف الأربعة الأخرى الفرنسي مينديز. وفي جانب آخر، قال العنبري في المؤتمر الصحافي بعد المباراة إنه سعيد بالمستوى المميز الذي ظهر به مجموعة من لاعبي الشارقة المواطنين، وترشيح رياضيين لخمسة منهم للالتحاق بالمنتخب.

وكان رياضيون أكدوا لـ«الإمارات اليوم» أن لاعبي الشارقة الحارس عادل الحوسني، وشاهين عبدالرحمن، ومحين خليفة، وسيف راشد، والحسن صالح يستحقون اللعب للأبيض.

وقال العنبري: «شيء جيد أن يكون للشارقة خمسة لاعبين يستحقون الوجود في المنتخب، لكن مدرب المنتخب زاكيروني ليس لديه الوقت الكافي لاختيار عناصر جديدة كونه سيركز على عناصره الحالية».

وأثنى العنبري على مبادرة النادي بحضور كبار السن مباراة الفجيرة، واصفاً إياها بأنها مبادرة طيبة.

سيف راشد يتحدى العنبري بتسجيل الأهداف

وعد لاعب خط وسط الشارقة سيف راشد بتسجل الأهداف خلال المباريات المقبلة لفريقه، مشيراً الى أن هناك تحدياً بينه وبين مدرب الفريق عبدالعزيز العنبري بأنه لن يسجل أهدافاً في هذا الموسم، معتبراً أن هذا التحدي من الممكن أن يكون دافعاً من قبل المدرب له.

وقال في تصريحات صحافية: «طموحي وطموح كل لاعب هو تسجيل الأهداف، لكنني لم أوفق في ذلك خلال مباراة الفجيرة، رغم أن المهم هو الفوز وحصد النقاط الثلاث».

- الشارقة سجل في دوري الخليج العربي بعد 4

جولات 15 هدفاً، تقاسمها اللاعبون الأجانب؛

البرازيليان ويلتون سواريز وكورنادو، والفرنسي مينديز.