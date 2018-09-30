الوصل يقسو على الظفرة في كأس اليد

المصدر: جوني جبور ـــ دبي

قسى الوصل، أول من أمس، على ضيفه الظفرة في كأس الإمارات لكرة اليد لمرحلة الرجال، عقب فوز الإمبراطور بفارق 16 هدفاً، وبنتيجة 26-10، في المباراة التي جمعتهما في ثانية جولات المجموعة الثانية من الدور التمهيدي للبطولة، التي سجلت أيضاً نجاة فريق شباب الأهلي من مصيدة مستضيفه العين، بعدما أدرك شباب الأهلي التعادل في الثواني الأخيرة بواقع 26-26.

وبنتائج الجولة، عزّز الوصل صدارته فرق المجموعة برصيد ست نقاط، بفارق النقطة الواحدة عن شباب الأهلي في المركز الثاني، فيما أدى التعادل إلى اكتفاء العين بالمركز الثالث برصيد ثلاث نقاط، وليتجرّع الظفرة خسارته الثانية على التوالي التي أبقته في المركز الرابع للمجموعة برصيد النقطتين.

وفي تفاصيل المباريات، أكد الوصل أحقيته بالعلامة الكاملة وصدارة المجموعة، خصوصاً أن لاعبي الإمبراطور كانوا الأفضل على مدار شوطي مباراتهما أمام الظفرة، بعد شوط أول أنهاه الوصل بفارق ثمانية أهداف، وبنتيجة 13-5، قبل أن يوسع الفارق خلال الشوط الثاني وينهي المباراة بفارق 16 هدفاً، وبنتيجة 26-10.