كونتيروس: ظروف الاتحاد لن تخدعنا

المصدر: أحمد طارق-دبي

أكد مدرب الوصل، الأرجنتيني غوستافو كونتيروس أن "الإمبراطور" سيخوض مباراة الاتحاد السعودي، بهدف تحقيق الفوز، دون النظر إلى نتيجة الذهاب التي تعادل فيها الفريقين بهدف لكل منهما، مشدداً على أن ظروف "النمور" لا يجب أن تخدع الوصل.

وقال في مؤتمر صحافي، إن الوصل في مباراة الذهاب ظهر بشكل جيد، موضحاً: "قدمنا أداء قوي ونجحنا في العودة إلى دبي بنتيجة إيجابية، وأعتقد أن هذا الأمر سيعطي دفعة معنوية قوية للاعبين في مباراة الإياب، لتقديم أداء قوي يليق بالنادي ويساعد الفريق على التأهل للدور المقبل".

وأضاف: "الاتحاد فريق كبير لكنه يمر بفترة سيئة في الفترة الماضية، يمتلكون عناصر مميزة قادرة على تقديم أداء قوي في أي وقت، لذلك على لاعبي الوصل أن يبذلوا قصارى جهدهم وأن يقدموا أداءً قوياً خصوصاً على مستوى خط الدفاع لتحقيق النتيجة التي تسهم في تأهلنا إلى الدور المقبل".