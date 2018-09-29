سييرا: شباب الأهلي لم يستحق الخسارة أمام العين والجزيرة والشارقة

المصدر: معاذ كمبال – العين

قال مدرب فريق شباب الأهلي، التشيلي خوسيه سييرا إن فريقهم لم يكن يستحق الخسارة أمام مستضيفهم فريق العين في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء اليوم على استاد هزاع بن زايد ولا في المباريات السابقة أمام الجزيرة والشارقة.

وكان شباب الأهلي خسر في الجولة الأولى على ملعبه أمام الجزيرة 4-5 وفي مواجهة الشارقة في الجولة الثانية على ملعبه أيضاً بنتيجة 1-2 فيما خسر اليوم أمام العين بذات النتيجة ليحقق بذلك أسواء بداية له في تاريخ مشاركاته في دوري الخليج العربي

وقال المدرب في المؤتمر الصحافي عقب المباراة: "علينا علاج التفاصيل الصغيرة وعموما لم نكن نسحق الخسارة أمام فريق العين في الجولة الحالية ولا أمام الجزيرة في الجولة الأولى وعلى يد الشارقة في الجولة الثالثة".

وأكد سييرا أن فريقه رغم اكمالهم للمباراة منذ نهاية الشوط الأول بعشرة لاعبين بعد طرد حسن إبراهيم إلا انهم كانوا الطرف الأفضل وحصلوا على عدة فرص سجلوا من أحدها هدف تقليص الفارق بينما حرمهم سوء الطالع من أضافة هدف أخر.

ويحتل شباب الأهلي المركز التاسع في جدول ترتيب الدوري برصيد 3 نقاط فقط كان قد حصل عليها بفوزه على عجمان.

ودقت الخسارة أمام العين ناقوس الخطر أمام الفريق الذي بات مطالباً بالفوز في جميع الجولات القادمة إذا ما أراد المنافسة على اللقب.