الحتاوي: «ألتراس الوصل» سيعود إلى مكانه الطبيعي

المصدر: أحمد طارق ــ أبوظبي

أكد منسق الجماهير في نادي الوصل، سعد الحتاوي، أن قرار عودة مجموعة «ألتراس جنون» التابعة للوصل جاء في توقيت مناسب، قبل المواجهة المرتقبة التي يخوضها الفريق أمام الاتحاد السعودي غداً في إياب دور الـ32 من بطولة كأس زايد للأندية الأبطال، لافتاً إلى أن مجموعة الألتراس ستعود إلى مكانها الطبيعي في مدرجات زعبيل، لتؤازر اللاعبين وتدعمهم في هذه المباراة المهمة.

وقال الحتاوي لـ«الإمارات اليوم» إن الجميع كان ينتظر عودة نشاط «ألتراس الوصل» الذي يقوم بعمل كبير، ومن الأسباب الأساسية للنتائج المميزة التي حققها «الإمبراطور» في آخر موسمين، مشيراً إلى أن غياب المجموعة عن المباريات في بداية الموسم الحالي كان حدثاً استثنائياً، مؤكداً أن المشجعين كانوا حاضرين داخل الملعب، لكنهم فقط توقفوا عن الأنشطة الخاصة والتحضيرات التي تقام في كل مباراة.

وأضاف: «لا شك أن الجميع يعترف بالدور الذي يقوم به الجمهور الوصلاوي في تحفيز اللاعبين، وظهر ذلك من خلال ردة فعل اللاعبين وتصريحاتهم بضرورة الحضور الجماهيري الكبير في المباراة المهمة أمام الاتحاد السعودي، وكان أبرز اللاعبين الذين طالبوا الجمهور بالعودة هو البرازيلي كايو كانيدو، الذي نشر رسالة باللغة العربية على حسابه الشخصي في (إنستغرام) وجهها إلى الجمهور الوصلاوي، بأن جميع اللاعبين ينتظرون امتلاء مدرجات زعبيل حتى يحصل اللاعبون على دفعة معنوية كبيرة في هذه المباراة». وأشار منسق جمهور الوصل إلى أن هناك تحضيرات كبيرة لمباراة «الفهود» أمام الاتحاد السعودي، موضحاً أنه تم طرح بعض الأفكار لتحويل هذه المباراة إلى كرنفال جماهيري يليق بالشعبية الكبيرة التي يحظى بها الفريقان، مضيفاً: «نسعى إلى أن يجد الجمهور أجواء استثنائية في استاد زعبيل، وذلك بتنظيم العديد من الأنشطة قبل انطلاق المباراة، مثل المسابقات الترفيهية بتسديد ركلات الترجيح، ووجود بعض الفعاليات المصاحبة، إلى جانب الاهتمام بالأطفال الحاضرين للمباراة».

وتابع: «سيكون هناك اهتمام كبير بالعوائل التي ستحضر اللقاء من خلال تخصيص مدرج بالكامل لهم، وتوفير جميع سبل الراحة التي تجعلهم يستمتعون بالمباراة».

ووجّه الحتاوي رسالة إلى جمهور الاتحاد السعودي، وقال: «نرحب بالأشقاء السعوديين الذين سيحضرون المباراة، ونؤكد لهم أن الملعب هو ملعبهم، وأنهم مثلما أكرموا الجمهور الوصلاوي الذي حضر لقاء الذهاب في استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة، سيتم إكرامهم في ملعب زعبيل، إذ إن المباراة لن تخرج عن إطارها الرياضي، وستظل الروح الرياضية هي السائدة بين الفريقين».

وتمنى أن يحضر الجمهور الوصلاوي قبل بداية المباراة بساعتين، حتى يستمتعوا بالأجواء التي ستسبق اللقاء، إلى جانب التحضير لها من خلال ترديد الهتافات التي سيتم ترديدها، والأجواء الخاصة التي يتمتع بها «ألتراس الوصل»، ما يسهم في تحفيز اللاعبين قبل بداية المباراة. وأوضح الحتاوي أن المباراة تحمل أهمية كبيرة، خصوصاً بعد المبادرة الرائعة من رئيس الاتحاد العربي رئيس الهيئة العامة للرياضة السعودي، تركي آل الشيخ، بتغيير اسم البطولة من كأس العرب للأندية الأبطال إلى كأس زايد للأندية الأبطال، ما يعطي البطولة طابعاً خاصاً، إلى جانب استمرار الاحتفالات بالعيد الوطني السعودي، والتأكيد على الروابط الوثيقة بين الدولتين، والتي سيتم تجسيدها في هذه المباراة من خلال الترحيب بفريق الاتحاد وجمهوره، وتوفير سبل الراحة كافة لجميع من سيحضر إلى استاد زعبيل.