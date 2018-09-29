الجزيرة في مهمة صعبة مع النصر السعودي اليوم

المصدر: إبراهيم الديـب ــ أبوظبـي

يلتقي في التاسعة والنصف من مساء اليوم فريق الجزيرة مع النصر السعودي على استاد الأمير فيصل بن فهد بالعاصمة السعودية الرياض في إياب دور الـ32 من بطولة كأس زايد للأندية الأبطال.

انتهى لقاء الذهاب الذي أقيم على استاد محمد بن زايد بالعاصمة أبوظبي بفوز النصر السعودي بهدفين مقابل هدف واحد، ويسعى الجزيرة إلى تحقيق الفوز بفارق هدفين ليتمكن من التأهل لدور الستة عشر للبطولة، أو الفوز بفارق هدف واحد على أن يسجل ثلاثة أهداف فما فوق.

فيما يكفي النصر السعودي التعادل أو الخسارة بهدف واحد دون رد بخلاف الفوز ليتأهل لدور الستة عشر، وفي حالة انتهاء الوقت الأصلي بفوز الجزيرة بهدفين مقابل هدف واحد سيحتكم الفريقان إلى ضربات الجزاء الترجيحية لتحديد المتأهل لدور الستة عشر.

كان الجزيرة قد أدى تدريبه الأخير مساء أمس على الملعب الذي تقام عليه المباراة بعد وصوله إلى الرياض أول من أمس الخميس.

ومن المنتظر أن يلعب الجزيرة بخطة هجومية في محاولة لتسجيل هدفين يضمنان للفريق تأهله لدور الستة عشر، مع فرض رقابة لصيقة على مصادر خطورة فريق النصر، وسيخوض الفريق المباراة بروح ومعنويات عالية بعد الفوز الكبير الذي حققه الفريق خارج أرضه على عجمان بخمسة أهداف مقابل هدف واحد في الجولة الرابعة لمنافسات دوري الخليج العربي، بالإضافة إلى أنه سيخوض المباراة مكتمل الصفوف بعد خلو قائمة الفريق من الإصابات والإيقافات.

وستعود بعثة الجزيرة إلى العاصمة أبوظبي مساء غدٍ.

ومن المنتظر أن يمثل الجزيرة في مباراة اليوم كل من علي خصيف في حراسة المرمى ومحمد فوزي وفارس جمعة وخليفة الحمادي وسالم راشد في خط الدفاع، ومحمد جمال وسباستيان سياني وإيرنست أسانتي وخلفان مبارك في خط الوسط، وعلي مبخوت وليوناردو بيريرا في خط الهجوم.