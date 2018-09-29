المصدر: دبي ـــ الإمارا ت اليوم

تغريدة

رد الحساب الرسمي لنادي بني ياس في «تويتر» على أحد المغردين الذين توقعوا نتيجة مباراة «السماوي» أمام الوحدة، أول من أمس، بفوز «العنابي» بنتيجة 17-1، بنشر تغريدة على تعليق المغرد، كتب فيها «هارد لك».

قائمة

ينتظر أن يعلن مدرب المنتخب الوطني الأول، البيرتو زاكيروني، خلال الساعات المقبلة، القائمة الجديدة للمنتخب، استعداداً للتجمع الداخلي في السادس من أكتوبر المقبل، ضمن تحضيراته لكأس آسيا، إذ يتوقع أن تشمل القائمة بعض الوجوه الجديدة.

إنذار

وجّه مدرب فريق عجمان، المصري أيمن الرمادي، إنذاراً إلى اللاعبين الأجانب، وطالبهم بعدم تكرار اعتراضهم على بعضهم بالصورة التي حدثت في مباراة الجزيرة، إذ شدد الرمادي على أن هناك عقوبات ستطولهم، إذا تكرر الموقف مجدداً.