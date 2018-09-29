الكوبي غارسيا ينضم إلى طائرة شباب الأهلي

المصدر: أحمد طارق - دبي

أعلن نادي شباب الأهلي عن التعاقد مع اللاعب الكوبي جورج غونزاليس غارسيا، لينضم إلى فريق الكرة الطائرة في النادي، بعقد يمتد لمدة عام واحد، بداية من الموسم الجاري. وأوضح النادي في بيان صحافي، أنه تم توقيع العقد أول من أمس، في صالة الشيخ سعيد بن مكتوم بمقر النادي بالممزر، بحضور عضو مجلس إدارة الألعاب الجماعية بالنادي ومشرف فريق كرة الطائرة ماجد سلطان، إذ يعد اللاعب اضافة كبيرة لفريق الكرة الطائرة بالنادي من واقع الخبرة الميدانية الكبيرة التي يملكها، حيث حقق العديد من الألقاب مع الفرق التي لعب لها، كما يتمتع اللاعب المولود في 1991 بقدرات بدنية مميزة إذ يزيد طوله على مترين.