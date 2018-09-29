الجزيرة والنصر في حوار صدارة كأس اليد

المصدر: جوني جبور - دبي

يحل الجزيرة ضيفاً على النصر في الخامسة عصر اليوم، ضمن الجولة الرابعة من الدور التمهيدي لمسابقة «كأس الإمارات» لكرة اليد، حيث يسعى «فخر أبوظبي» صاحب النقاط السبع لتعزيز صدارة المجموعة الأولى، ويتطلع إليها العميد لتحقيق الاستفادة من عاملي الأرض والجمهور، وإحراز انتصارٍ يضمن له فرض نفسه شريكاً على الصدارة برصيد ثماني نقاط.

وتشهد الجولة ضمن المجموعة ذاتها، حلول فريق بني ياس ضيفاً على حامل اللقب فريق الشارقة، في مباراة يطلبها الملك لمواصلة حملة الدفاع عن لقبه بالصورة المطلوبة، وتحقيق انتصار يضمن له بلوغ النقطة السابعة، يقابل ذلك طموحات مشروعة للسماوي في العودة بنتيجة إيجابية وبلوغ النقطة الخامسة.

وفي أولى المواجهات، يعول النصر في تحقيق نتيجة إيجابية على خبرات مدربه ومحترفه الجديدين التونسيين وليد بن عمر ومصباح الصانعي، بجانب كوكبة من العناصر الوطنية من أصحاب الخبرات والعناصر الشابة، خصوصاً أن العميد قادم من انتصار عريض في الجولة الماضية على الوحدة «28-25».