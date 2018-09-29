عبدالله العرياني يتوّج بذهبية الرماية في مونديال فرنسا

المصدر: باريس - الإمارات اليوم

أحرز البطل الأولمبي، عبدالله سلطان العرياني ذهبية ثلاثة أوضاع مترR7 في كأس العالم للرماية التي تقام بفرنسا، معززاً إنجازه الذي حققه في اليوم الأول حينما ظفر بفضية 10 أمتار هوائي واقف، مؤكداً جاهزيته لخوض تحدي دورة الألعاب البارالمبية الآسيوية التي تقام بالعاصمة الإندونيسية (جاكرتا)، اعتباراً من الخامس من أكتوبر المقبل، حيث يختتم منتخب «أصحاب الهمم» مشاركته في هذا الحدث العالمي الكبير اليوم، والذي يسعى للسير على الدرب نفسه ببصمة الختام.

وأهدت البعثة الميدالية الذهبية إلى القيادة الرشيدة وشعب الإمارات، وقال رئيس اتحاد الإمارات لرياضة أصحاب الهمم محمد الهاملي في تصريحات صحافية:

«أبطال (أصحاب الهمم) قطفوا ثمار الاهتمام بالوصول إلى منصات التتويج في المحافل القارية والدولية التي هي مصدر فخر واعتزاز».

من جانبه، أكد البطل العرياني في تصريحات صحافية: «الإنجازات التي ظلت تحققها رياضة أصحاب الهمم ثمرة دعم القيادة الرشيدة، خصوصا أننا محظوظون بها ونعاهدها لحصد المزيد من الإنجازات في جميع المحافل».